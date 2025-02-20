Genç kadınlara 45 milyon TL'lik destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş birliğinde, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Sabancı Vakfı destekleriyle yürütülen Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesinin ilk fazı tamamlandı.

Ülkemizde ne eğitimde ne istihdamda (NEET) yer alan genç kadınların güçlenmesi amacıyla yürütülen proje aracılığıyla bugüne kadar 6 bin NEET genç kadına ulaşıldı ve 800’den fazlası iş hayatına dahil oldu.

Kapsamlı saha araştırmalarıyla NEET genç kadınların sorun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesiyle yola çıkılan projede; mesleki eğitimler ve hak temelli güçlenme eğitimleri, mentorluk ve hibe programı, iş, staj, eğitim ve girişim desteği fırsatlarına kolay erişim sağlayan Fırsatlar Haritası gibi pek çok faaliyet gerçekleştirildi.

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Verilen bilgiye göre, geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesine yapılan her 1 TL’lik yatırım 4 TL’lik sosyal getiri sağlarken, yılda 45 milyon TL sosyal değer yaratıldı.

'GENÇ KADINLARIN SORUNLARINA DİKKAT ÇEKMEK PROJENİN TEMELİ'

Proje hakkında konuşan Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, "Özellikle kadınlar ve kız çocuklarının her alanda eşit fırsatlara sahip olabilmeleri, vakfımızın çalışmalarının merkezinde yer alıyor. Araştırmalarımızın ortaya çıkardığı gibi ne eğitimde ne istihdamda yer alan genç kadınlar meselesi, ülkemizde büyüyen problemlerden biri. Bu nedenle, 2022 yılında Geleceğini Kuran Genç Kadınlar projesini hayata geçirerek, genç kadınların ekonomik ve toplumsal hayata katılımını artırmayı amaçladık. NEET genç kadınların sorunlarına dikkat çekmek, bu sorunları görünür kılmak ve çözüm arayışlarını güçlendirmek bu projenin temelini oluşturdu. Projemiz, kadınların hem bireysel olarak güçlenmelerine hem de ekonomik hayata dahil olmalarına önemli katkılar sunuyor" dedi.

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6 BİN KADINA ULAŞILDI, 800'Ü İŞ HAYATINA DAHİL OLDU

Projenin başladığı Şubat 2022’den genç kadınların geleceklerini kurmalarına destek olmak amacıyla eğitimler, mentorluk ve hibe programı, Fırsatlar Haritası gibi pek çok faaliyet bir arada yürütüldü.

Bu faaliyetler sonucunda, genç kadınların özgüven, güçlenme, farkındalık, duygusal dayanıklılık, destekleyici ilişkiler ve istihdam edilebilirliklerinde önemli artışlar tespit edildi.