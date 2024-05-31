Genç kız dayısını öldürüp yerde sürüklemiş!

Erzincan’da annesiyle yaşayan İ.A. (16), bir süre önce Erzurum’a geldi. İddialara göre; önceki gün akşam saatlerinde arkadaşları ile gezmek için dışarı çıkan İ.A. gece 23.00’da anneannesinin evine döndü.

DARP EDEN DAYISINA BIÇAKLA SALDIRDI İHA'da yer alan habere göre sabaha doğru İ.A. ile aynı evde bulunan dayısı Murat T. arasında bir tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve iddiaya göre İ.A. kendisini darp eden dayısı Murat T.’ye bıçakla saldırdı.