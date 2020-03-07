İHA

Isparta'daki Zafer Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan İclal Gül Uysal (17),salı günü evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Baba Dündar Uysal, emniyete kayıp başvurusunda bulunduklarını belirterek kızının biran önce bulunmasını istedi. Uysal, “Geçtiğimiz salı gününden bu yana kızım kayıp. Evden ayrıldı bir daha haber alamadık. Kızımın yerini bilenlerin polise bildirmelerini istiyorum” dedi.

ÜÇ GENÇ KIZ BULUNMUŞTU

İHA'da yer alan habere göre şubat ayında Isparta Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden eğitim gören Tuana Y., Gülizar S. ve Buse A.'da otostop yaparak Isparta'dan İzmir'e gitmiş ve polis tarafından bulunarak ailelerine teslim edilmişlerdi.