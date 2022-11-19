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Haberler Gündem 3. Sayfa GENÇ KIZ ÖLDÜRDÜ | Tartıştığı kız arkadaşı öldürüp ağladı! - Aydın güncel haberler
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Tartıştığı kız arkadaşı öldürüp ağladı!

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tartıştığı kız arkadaşı tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti. Gece yarısı meydana gelen acı olayda bir anlık öfke ile sevdiği adamın kalbine bıçak saplayarak öldüren genç kız hüngür hüngür ağladı

GENÇ KIZ ÖLDÜRDÜ | Tartıştığı kız arkadaşı öldürüp ağladı! - Aydın güncel haberler
Tartıştığı kız arkadaşı öldürüp ağladı!
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İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde olay, Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan Royal Apart Rezidans'ta saat 02.30 sıralarında meydana geldi.

EĞLENİP EVE GİTTİLER

İHA'da yer alan habere ve edinilen bilgiye göre, birlikte yaşayan Oğuzhan Çavuş (22) ve Gül Üliana Yaşar (21), arkadaşları ile birlikte eğlendikten sonra eve geldi.

TARTIŞMA KONUSU TELEFON GÖRÜŞMESİ

Bu sırada Yaşar'ın annesi kızını arayarak konuşmaya başladı. Annesi ile Rusça konuşan kız, telefon görüşmesi bittikten sonra telefonu kapattı. Erkek arkadaşı Oğuzhan Çavuş, "Benim yanımda neden Rusça konuşuyorsun ne konuştunuz annenle" diyerek kızın üstüne bıçakla geldiği ileri sürüldü.

GENÇ KADIN KALBİNDEN BIÇAKLADI

Bu sırada eline bir ekmek bıçağı alan Gül Üliana Yaşar, 22 yaşındaki erkek arkadaşını kalbinden bıçakladığı öne sürüldü.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Aldığı bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere düşen Çavuş, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerinin uzun süre ilk müdahale ettiği öğrenilen genç adamın bıçak yarası aldığı için duran kalbi bir daha çalıştırılmadı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Oğuzhan Çavuş'un cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bıçakla erkek arkadaşını öldürdüğü ileri sürülen Gül Üliana Yaşar ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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