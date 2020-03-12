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Genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü - ADIYAMAN



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Gözaltına alınan genç kızla annesinin sevk edilmesi

GÜNCELLEME - Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını silahla öldürdü- Gözaltına alınan genç kızla annesi adliyeye sevk edildiANNENİN GÖZALTINA ALINMASI Adıyaman'da genç kız tartıştığı babasını tabancayla öldürdü.Yeşilyurt Mahallesi'nde Dilan B. (19),babası Yusuf B. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dilan B, evdeki tabancayla babasına ateş etti.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yusuf B'nin öldüğünü belirledi.Polis ekipleri, katil zanlısı Dilan B. ile evde bulunan annesi Canan B'yi gözaltına aldı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan anneyle kızı adliyeye sevk edildi.Bu arada, birbirine kelepçeli adliyeye getirilen anne ve kızının el ele tutuşması dikkati çekti.