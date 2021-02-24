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HaberlerGündem3. SayfaBİTMİYOR! Son dakika: İstanbul'un orta yerinde kadına meydan dayağı
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Vatandaş kurtardı! Genç kıza feci darp!

İstanbul Kadıköy’de sokak ortasında erkek arkadaşı tarafından darp edildiği iddia edilen genç kız çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu kurtarıldı. Yaşanan olay sonrası şikayetçi olmayan genç kız, erkek arkadaşıyla birlikte yürüyerek olay yerinden uzaklaşırken vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı

BİTMİYOR! Son dakika: İstanbul'un orta yerinde kadına meydan dayağı
Vatandaş kurtardı! Genç kıza feci darp!
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İHA

İstanbul'da, dün saat 18.00 sıralarında Kadıköy Osmanağa’da insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin, kız arkadaşına hakaret ettikten sonra dövdüğünü gören vatandaşlar duruma müdahale etmek için çiftin yanına gitti.

VATANDAŞ GİDİP ARAYA GİRDİ

İHA'da yer alan habere göre ikilinin arasına giren vatandaşlar kız arkadaşını döven saldırgana uyarılarda bulunurken, genç erkek yapılan uyarılara aldırış etmeyip, yaşanan olaya kimsenin karışmamasını söyledi.

GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis memuruna şikayetçi olmadığını söyleyen genç kız ise erkek arkadaşıyla birlikte olay yerinden uzaklaşarak gözden kayboldu.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Genç kızın şikayetçi olmaması ise vatandaşların tepkisine yol açtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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