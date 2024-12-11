Genç kızın otelde şüpheli ölümü

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde erkek arkadaşıyla bir otele giden genç kızın odadan cansız bedeni çıktı. Polis ekiplerinin olayla alakalı çalışması devam ederken kızın şeker hastası olduğu ve gece saatlerinde insülin alabilmek için eczaneye gittikleri öğrenildi.

İHA'nın haberine göre olay, dün gece saatlerinde bir otelde meydana geldi. Akşam saatlerinde Gaye Akel adlı genç kızın fenalaşması üzerine sevgilisi olduğu iddia edilen C.A. eczaneye giderek ilaç almak istedi.

ERKEK ARKADAŞI YARDIM İSTEDİ İlk başta gittiği eczaneden ilaç alamayan C.A. otel odasına geri dönüp kız arkadaşı Akel'le birlikte eczaneye tekrar gitti. Eczaneden insülin alan çift daha sonra otel odasına geri döndü. REKLAM Akel, gecenin ilerleyen saatlerinde tekrardan rahatsızlandı. Sabah uyandığında ise kız arkadaşının nefes almadığını fark eden C.A. resepsiyondan yardım isteyerek sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesini istedi.