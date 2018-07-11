Giresun’da kendisine laf attığı iddia edilen bir genç kız, laf atan erkeği elinde silahla kovaladı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA'nın haberine göre olay, Giresun merkez Şeyh Keramettin Mahallesi Gazi Paşa Sokak’ta yaşandı. Kendisine sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen şahsa bir anda tabanca çeken genç kız, bir süre adamı kovaladı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, genç kız elinde silahla peşinden koşarken, adamın ise arkasına bakarak kaçtığı görülüyor. Daha sonra ise ismi açıklanmayan genç kızın elindeki silahın ise kurusıkı olduğu öğrenildi.