Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'teki organizasyonda Genç Kızlar Kılıç Milli Takımı şampiyon oldu.

Finalde Rusya'yı 45-34 mağlup eden milliler, Gençler Dünya Kupaları’nda altın madalya kazanan ilk takım oldu.

Milli eskrimciler madalya seremonisinde Türk bayrağı önünde Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) Başkanı Murat Atalı yaptığı açıklamada, "Biz sporcularımıza güvenip atılımlarımızı sürdüreceğiz; atılımlarda istikrar, başarıda da istikrarı sağlayacaktır. Tüm sporcularımızı ve teknik ekibimizi gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.