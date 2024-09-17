Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Genç Merve'nin aracıyla köpürden uçtuğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Genç Merve'nin aracıyla köpürden uçtuğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı

        Konya'da 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün otomobiliyle köprüden alt yola düşerek hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 12:00 Güncelleme: 17.09.2024 - 12:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Konya'da kontrolden çıkan otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        2

        26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, dün Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde, bariyerlere çarparak alt yola düştü.

        3

        Sağlık ekipleri araçtan çıkardıkları Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.

        4

        Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.

        5

        Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

        6

        Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra aşağıya düştüğü görülüyor.

         

         

        7

        Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

        #Konya
        #trafik kazası
        #merve kübra gümüş
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        Jandarmayı gizlice dinledi! WhatsApp kayıtların sildi! İşte amca Fuat'ın ifadesi!
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        Eski cani kocasından çocuklarını korudu cezaevine girdi
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        AB ülkelerinden peş peşe göçmen karşıtı önlemler
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Beşiktaş kulübeden katkı alamıyor!
        Cezası belli oldu
        Cezası belli oldu
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        Amazon'dan ofise dönüş çağrısı!
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        'Hafize Ana'nın zili çalındı
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        İlk yerli Volkswagen ortaya çıktı
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Konut satışlarında artış
        Konut satışlarında artış
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        3 saatte 2 genç kadını taciz etti! Meslektaşları dövdü!
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Alman markadan Türkiye mesajı
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        İngilizler çayı neden sütlü içer?
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        MBTI ile kişiliğinizin şifresini çözün!
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi