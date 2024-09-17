Genç Merve'nin aracıyla köpürden uçtuğu kazanın görüntüsü ortaya çıktı
Konya'da 26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü'nün otomobiliyle köprüden alt yola düşerek hayatını kaybettiği feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı.
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin üst geçitten aşağıya düşme anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
26 yaşındaki Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil, dün Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki Uluyayla üst geçidinde, bariyerlere çarparak alt yola düştü.
Sağlık ekipleri araçtan çıkardıkları Gümüşlü'nün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken araç çekiciyle olay yerinden götürüldü.
Gümüşlü'nün hayatını kaybettiği kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde, Merve Kübra Gümüşlü idaresindeki otomobil kontrolden çıkarak üst geçidin bariyerlerine çarptıktan sonra aşağıya düştüğü görülüyor.