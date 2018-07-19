Gruptaki ilk müsabakasında İngiltere'ye 3-2 kaybeden milliler, ikinci karşılaşmasında Fransa ile kozlarını paylaşacak. Vaasa kentinde yapılacak maç, saat 20.30'da başlayacak.

Türkiye, gruptaki son müsabakasını ise 23 Temmuz Pazartesi günü Ukrayna ile yapacak.

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