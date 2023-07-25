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SEYAHAT VE KONAKLAMALAR LEPRE TARAFINDAN KARŞILANACAK

Lepre yaptığı bir açıklamada "Geçtiğimiz yıl BAE, Endonezya, ABD, Yeni Zelanda, İtalya, Frans, İspanya, İsviçre ve Tayland'da seyahat ederken tek başıma işlerimi büyüttüm ve şu ana kadar en yakın arkadaşlarım fotoğraflarımı çekti" dedi.

İşlerini hızla büyüten Lepre, iş sahalarında çalışması için görevine yardımcı olacak birisini arıyor.