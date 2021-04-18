Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl da Dünya Supersport Şampiyonası’nda mücadele edecek olan Red Bull sporcusu Öncü, hazırlık kapsamında yarıştığı İtalya Pist Şampiyonası’nda üçüncü oldu.

İtalya’nın Mugello Pisti’nde gerçekleştirilen yarışa SS6000 kategorisinde katılan Can Öncü, ilk yarışta iyi bir mücadele ortaya koymasına karşın podyumu son anda kaçırdı ve 4. oldu.

İkinci yarışta da iyi bir performans ortaya koyan Red Bull sporcusu, bu kez damalı bayrağın altından üçüncü sırada geçerek podyuma çıkmayı başardı.