Genç mucitler

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takimi Vakfının (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde hizmet veren "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'ne girmek isteyen 457 ilk ve ortaöğretim ögrencisi için Yeni Mahalle Spor Salonu ve Adıyaman Gençlik merkezi çok amaçlı spor salonunda uygulama sınavı düzenlendi.Sosyal mesafe kuralının uygulandığı sınav alanına giren ögrenciler, kendilerine sunulan tema doğrultusunda, özgün fikirlerini ortaya çıkaran ve teknik bilgilerini kullanabilecekleri projeleri jüri eşliğinde hazırladı.Mucit adaylarının belirlenen süreçte en iyi proje ve çalışmayı hazırlamak için hünerlerini sergilediği sınavda, jurinin başarılı gördüğü 160 ögrenci "Deneyap" Teknoloji Atölyesi'ne kabul edilecek.Başarılı öğrenciler, tasarım-üretim, robotik-kodlama, elektronik programlama, yazılım teknolojileri, nona-teknoloji malzeme bilimi ile havacılık ve uzay teknolojileri gibi alanlarında ücretsiz eğitim alacak.Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, açıklamasında, 30 ilde kurulan "Deneyap" Teknoloji Atölyeleri'nin Milli Teknoloji Hamlesi'nin itici gücünü oluşturmak olduğunu ifade etti.Teknoloji üretme yetkinliği yüksek genç bireyler yetiştirmek noktasında projenin önemine işaret eden Çuhadar, bu alanda ilgisi ve yeteneği olan gençleri, bir araya getirme anlamında projeyi çok önemsediklerini kaydetti.