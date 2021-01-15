

“Hangimiz gerçekten kendini tanıyor?” sorusuna alternatif cevaplar vermek üzeri yola çıkan 22 yaşındaki müzisyen Denzi, çıkış şarkısı 'Loop'tan sonra yeni EP'si Yüzeysel Tekrar'la müzikseverlerle buluştu.

Synthpop ve synthwave tarzı müzikleriyle dikkat çeken Denzi'in tüm şarkılarının sözleri ve müzikleri kendisine ait. Şarkılarını ev stüdyosunda tek başına kaydeden genç sanatçı müziğin insanlara iletişim kurmasının bir yolu olarak gördüğünü söylüyor. Şarkılarında insanın bastırdığı iç dünyasını ele aldığını ifade eden Denzi, hayalinin yıllar boyu dinlenecek kalıcı şarkılar yapmak olduğunu belirtiyor.

