Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerKültür-SanatMüzikGenç müzisyen Deniz Pınar'dan 'Yüzeysel Tekrar'
ABONE OL

Genç müzisyen Denzi'den 'Yüzeysel Tekrar'

Synthpop ve synthwave tarzı 'Loop' adlı çalışmasıyla müzikseverlere 'Merhaba' diyen genç müzisyen Denzi, yeni EP'si 'Yüzeysel Tekrar'ı yayınladı.

Genç müzisyen Deniz Pınar'dan 'Yüzeysel Tekrar'


“Hangimiz gerçekten kendini tanıyor?” sorusuna alternatif cevaplar vermek üzeri yola çıkan 22 yaşındaki müzisyen Denzi, çıkış şarkısı 'Loop'tan sonra yeni EP'si Yüzeysel Tekrar'la müzikseverlerle buluştu.

Synthpop ve synthwave tarzı müzikleriyle dikkat çeken Denzi'in tüm şarkılarının sözleri ve müzikleri kendisine ait. Şarkılarını ev stüdyosunda tek başına kaydeden genç sanatçı müziğin insanlara iletişim kurmasının bir yolu olarak gördüğünü söylüyor. Şarkılarında insanın bastırdığı iç dünyasını ele aldığını ifade eden Denzi, hayalinin yıllar boyu dinlenecek kalıcı şarkılar yapmak olduğunu belirtiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Nazım Hikmet Ran anılıyor
KÜLTÜR-SANATMavi gözlü dev 119 yaşında
'Evde Tek Başına 2' filmindeki Trump sahnesi silinsin diye kampanya başladı
KÜLTÜR-SANATTrump filmden de siliniyor
Seher Çelik'in ses telleri endoskopiyle görüntülendi
KÜLTÜR-SANATSes telleri görüntülendi
Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışması sonuçlandı
KÜLTÜR-SANATÖdüller verildi
Dr. Anjelika Akbar'dan yeni kitap
KÜLTÜR-SANATDr. Akbar'dan yeni kitap
Nasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
KÜLTÜR-SANATNasrettin Hoca fıkraları şiirlerde
'Stray' belgeselinin fragmanı
KÜLTÜR-SANATFragmanı yayınlandı
17 yıl öncesinin hatırası
KÜLTÜR-SANATOnları tanıyabilecek misiniz?
Dijital platformlarda harcanan para 112 milyar doları bulabilir
KÜLTÜR-SANAT112 milyar dolarlık harcama
Türk Kültür Ajandası
KÜLTÜR-SANATTürk Kültür Ajandası