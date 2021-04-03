Genç müzisyenler Cemal Reşit Rey'de



Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu genç müzisyenleri ağırlamaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ilk albümü “Esrik”i yayınlayan klarnet sanatçısı Onur Çalışkan; bulunduğumuz coğrafyanın yerel ezgilerini, modern tınılar ve doğaçlamalarla buluşturuyor.

Çalışkan, trompette İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Tolga Bilgin ve vokalde İlyada Zayim’in yer aldığı “ONUR ÇALIŞKAN "ESRİK" FEATURING TOLGA BİLGİN” konseri ile CRR YouTube kanalında müzikseverlerle buluşuyor

Onur Çalışkan Esrik albümünü şu sözlerle ifade ediyor: “Dinlerken, yaratırken; kendini ortaya koyarak 'şimdiden' çıktığın zamanda oluşturulan bu sesler seçkisi, içinde sonsuzluğa yürüyüşü barındıran doğaçlamalarla; uzun soluklu bir yolculukta, uzak soluklu yerlere gitmeye yarayan bir esriklik halidir. Esriklik; bilincin getirdiği yükümlülükleri bir anın ışığında askıya almak, yaşamı yürekten geldiğince kucaklamaktır. Bu albümdeki müzik bu hali hatırlamak ve bir an için soyutlanmaya yarasın diyedir.”

CRR YouTube kanalından yayınlanan konser kaydını bir hafta boyunca ücretsiz izleyebilirsiniz.