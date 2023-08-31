Genç öğrenci nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adamı böyle kurtardı Uşak'ta bir lokantada nefes borusuna yemek kaçan yaşlı adam dükkanda staj yapan aşçılık öğrencisi tarafından kurtarıldı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı Giriş: 31.08.2023 - 11:37 Güncelleme: 31.08.2023 - 11:40 facebook

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