Topuk Yaylası’nda takıma dün akşam katılan Emre Belözoğlu’na genç oyuncular yoğun ilgi gösterdi. Emre Belözoğlu’nun Topuk Yaylası’na geleceğini öğrenen gençler, kendi aralarında organize olarak tecrübeli futbolcuyu kapıda karşıladılar. Genç takım oyuncuları, tecrübeli ismin tesise girişinden itibaren bir an olsun onu yalnız bırakmadılar.

Emre Belözoğlu da U-19 kadrosunda yer alan gençlerle tek tek ilgilendi ve onlarla sohbet etti. Birlikte fotoğraf çektiren gençlerin mutluluğu ve heyecanları yüzlerine yansıdı.

Kaptan Emre'den öğrenecekleri çok şey olduğunu söyleyen gençler, Emre’yi örnek aldıklarını, onun Fenerbahçe aidiyetini ve sahadaki rolünü örnek alacaklarını söyleyip onunla aynı takımda oldukları için ne kadar şanslı olduklarını da dile getirdiler.