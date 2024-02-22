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        Haberler Gündem Politika Genç Parti seçimlere katılmayacak - Güncel haberler

        Genç Parti yerel seçimlere katılmayacak

        Genç Parti, yerel seçimlere katılmayacağını Yüksek Seçim Kurulu'na bildirdi. Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını açıklamıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 12:55 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:56
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        Genç Parti'den yerel seçim kararı
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        Genç Parti, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılmayacağını Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) bildirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Genç Parti, yerel seçimlere, "hiçbir seçim türünde katılmayacağına" dair dilekçe verdi.

        YENİLİK PARTİSİ DE KATILMAYACAĞINI BİLDİRMİŞTİ

        Genç Parti, seçime katılabilecek partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için 27 Ocak'ta yapılan kura çekiminde 29. sırada yer almıştı.

        Daha önce de Yenilik Partisi seçime katılmayacağını bildirmişti. Buna göre, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne 34 siyasi parti katılabilecek.

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