Genç piyanist Iraz Yıldız yeni müzisyenlere yol gösterecek

AA

Yıldız, müziğe başlama serüveni ve sanat hayatı hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Piyano çalmaya beş yaşında başladığını aktaran Yıldız, "Biraz annemin ısrarı üzerine başladım. Annem bir klasik müzik hayranı. Tabii o zamanlar Antakya'da yaşıyoruz. Orada da klasik müzik eğitimi almak çok zor. Piyanoya yavaş yavaş orgla başladım." diye konuştu.

Iraz Yıldız, müzik dinlemeyi her zaman çok sevdiğini, şimdi ise eser üretiminden çok yorumlama yaptığını aktaran Yıldız, "Yeni müzikler dinlemeyi çok seviyorum. İleriki zamanlarda üretebilirim. Yorumcuların yorumlarını da dinlemeyi çok seviyorum. Bunlar beni motive ediyor. İnsanların nasıl çaldığını takip ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar birçok konser verdiğinden bahseden sanatçı, şöyle devam etti:

"23 yaşındayım, bundan iki üç sene önce Sony ile Fazıl Say'ın bestesini kaydettik Viyana Radyo Senfoni Orkestrası'yla. Borusan Quartet'le Zürih'te konser verdim. Bunlar benim yaşımda bir insan için önemli ve özel olan anlar."

Yıldız, sevdiği işi yapmanın önemine değinerek, "Bunu iş olarak da yapmıyorum. Benim için artık bir hayat tarzı. O yüzden içinde bulunduğum durum ve konum değil de daha çok zevk alıyor muyum almıyor muyum benim için önemli bu." değerlendirmesinde bulundu.

Piyanist Martha Argerich'i kendisine örnek aldığını anlatan genç piyanist, bütün resital ve konserlerini izlediğini, onun çalışını, tarzını, stilini çok sevdiğini dile getirdi.

- "Geri dönüşler almak beni çok mutlu ve motive ediyor"

Daha sağlıklı günlerde bir albüm yapmak istediğini söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Hem klasik hem de popüler eserlerin olduğu bir crossover çalışma yapmak istiyorum. Onun dışında çok iyi bir ekiple çalışıyorum. Dünya çapında da projelerimiz var. Ben piyanomla resitaller vereceğim. Orkestralarda da solist olarak çalacağım ama bunun yanında daha farklı projelerimiz de var."

Yıldız, kendisine müziğe başlamak isteyenlerden tavsiye almak amacıyla çok fazla mesaj geldiğine dikkati çekerek, "Bu işte genel olarak hoca çok önemli. Çok iyi bir hoca bulmak gerekiyor. Eğer hoca iyiyse öğrenci de çok iyi oluyor. O yüzden ilk olarak iyi bir hoca bulmalarını öneriyorum ben. Tabii ki konservatuvarlarımız da yeterli. Türkiye'de aslında klasik müzik çok ileride. Genel olarak müzik çok ileride." yorumunu yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kendisinin de neredeyse hiç evden çıkmadığını aktaran Yıldız, evde sürekli piyano çalıştığını, bol bol yeni eserler öğrendiğini ve yeni resital programları çıkardığını anlattı.

Iraz Yıldız, son dönemde Instagram üzerinden yayınladığı Hollywood müzikleri yorumlarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Ben klasik müzik eserlerini çalmaya çok alışığım ama bunların yanında da böyle zor zamanlarda insanları mutlu edebilmek çok hoşuma gidiyor. Sabahları iki üç dakikalık küçük popüler bir film müziği paylaşıyorum. Herkesin de bildiği bir şey sonuçta. Onların mutlu olduğunu görmek, o yorumları okumak, geri dönüşler almak beni çok mutlu ve motive ediyor. O yüzden yapmaya devam edeceğim. Bundan sonra da yeni projelerim olacak. ABBA şarkılarından bir 5'li yapabilirim. Disney müzikleri olabilir çocuklar için. Bu dönemde okula gitmiyorlar onları da motive etmek istiyorum."

- "Çocukluğumdan beri müzikle konuşmaya çalışıyorum"

Müziğe başlamak ya da müzikte kendisini geliştirmek isteyen gençler için çalışmalar yapmayı hedeflediğini ifade eden Yıldız, "Ben yurt dışında eğitim aldım, Paris'te, Brüksel'de ve Rotterdam'da okudum. Bunlar boşuna değil tabii ki... Ülkemi çok seviyorum, ülkeme geri dönüp buradaki arkadaşlarıma ve insanlara destek olmak için öyle bir eğitim aldım. Çocuklara özellikle ders vermeyi seviyorum. Eğer zaman bulursam çocuklara ders vermek istiyorum." açıklamasını yaptı.

Yıldız, müziksiz yaşayamayacağının altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müzik benim her şeyim. Bir hayat tarzı bu. Müziği bırakmak zorunda olduğum bir altı ay oldu, küçük bir sakatlanma yaşadım. Deliriyordum. Onsuz yapamıyorum. Ben çocukluğumdan beri müzikle konuşmaya çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum insanlara. Benim bir iletişim aracım piyano çalmak. İstediğim cümleleri müzikle kurabiliyorum. Böyle bir bağım var."

Piyanist Iraz Yıldız, herkese yaşanılan süreci sağlıkla ve kolaylıkla atlatmayı dileyerek, "Sonrası için yeni projeler var. Umuyorum eğlenceli olacak. Hepimizin keyif aldığı şeyler yapacağız daha güzel günlerde." dedi.

- Iraz Yıldız kimdir?

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı'nda 2006-2009'da Yuriy Sayutkin'in öğrencisi olan Iraz Yıldız, 2007'de Rusya'da yapılan "3. Gavrilin Genç Yetenekler Yarışması"nda, 2009'da Sofya'da yapılan "Genç Virtüözler Yarışması"nda, aynı yıl Mersin'de düzenlenen "1. Kamuran Gündemir Ulusal Piyano Yarışması"nda Mansiyon Ödülü kazandı.

"10. Uluslararası Antalya Piyano Festivali Genç Yetenekler Konseri"nde çalan Yıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Dr. Erol Üçer Müzik İleri Araştırmalar Merkezi'nin (MİAM) düzenlediği Muammer Sun Onur Gecesi'nde de Muammer Sun'un eserlerini seslendirdi.

Yıldız, 2009'da Şef Vladimir Spivakov tarafından Moskova'da gerçekleşen "Uluslararası Müzik Festivali"ne davet edilirken, "Fazıl Say ve Arkadaşları" projesi kapsamında 2010'da birçok konser verdi.

Çalışmalarına 2010'da başladığı Bilkent Üniversitesi Müzik Hazırlık Lisesi'nde devam eden piyanist, liseden mezun olduktan sonra eğitimini yurt dışında sürdürdü ve bugüne kadar birçok müzik festivaline katıldı.