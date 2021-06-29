Genç ressam Eskişehir'in duvarlarını Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarının resimleriyle renklendiriyor

AA

İşletmecilerin talepleri doğrultusunda çoğunlukla kafe ve restoranların duvarlarını renklendiren Ateşli, ilgili kurum ve kuruluşlardan izin alıp trafo ve boş duvarlara da resim yapıyor.

Mehmet Ateşli, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aksaray Güzel Sanatlar Lisesini bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Resim Öğretmenliği Bölümünü kazandığını, mezun olduktan sonra duvar resmi ve dövme sanatıyla ilgilendiğini söyledi.

Edindiği bilgi ve deneyimlerin ardından duvar resmi yapmaya karar verdiğini belirten Ateşli, "İlk olarak arkadaşımın açtığı kafeye portrelerimi yaptım, büyük ilgi gördü." dedi.

İnsanların eskiye büyük bir özlem duyduğunu vurgulayan Ateşli, sanatçıların resimlerinin yoğun ilgi gördüğünü anlattı.

Bu resimleri görenlerin adeta zamanda yolculuk yaptığını dile getiren Ateşli, "Yeşilçam'ın unutulmaz karakterleri arasında yer alan Adile Naşit, Münir Özkul, Tarık Akan, Kemal Sunal, Kadir İnanır, Türkan Şoray'ın yanı sıra Müslüm Gürses, Neşet Ertaş gibi birçok ünlü ismin resimlerini duvarlara yansıtıyorum. İnsanlar tarafından ilgi görmesi, portrelerin önlerinde öz çekim yapmaları beni mutlu ediyor."

Ateşli, en büyük hayalinin binaların dış cephelerine devasa resimler yapmak olduğunu sözlerine ekledi.