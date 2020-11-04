Genç Sanat: 6. Güncel Sanat Proje Yarışması'nın ödülleri 6 Kasım'da dağıtılacak

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de güncel sanatı ve sanatçıları desteklemek, genç yetenekleri keşfetmek, yenilikçi üretimleri arttırmak ve bu eserlerin geniş kitlelerce izlenmesini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmanın ödüllerini, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy takdim edecek.

İstanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından seçilecek 45 eser 6 Aralık'a kadar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Yarışmanın seçici kurulunca belirlenen 10 sanatçıya 9'ar bin lira ve 'Başarı Ödülü', 10 sanatçıya 3 bin 500'er lira ve 'Mansiyon Ödülü', 25 sanatçıya da 750'şer lira ve 'Katılım Belgesi' verilecek.