Genç sanatçıların eserleri BASE'de sergilenecek

AA

Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte, 32 üniversiteden 100 yeni mezun sanatçı adayının 114 eseri sergilenecek.

Bu yıl beşincisi düzenlenen ve teması "Rezonans" olarak belirlenen BASE, Türkiye’deki üniversitelerin resim, heykel, fotoğraf, video, baskı, grafik tasarım, cam ve seramik, geleneksel Türk sanatları bölümlerinden yeni mezun sanatçı adaylarının eserlerini sergileme imkanı sunuyor.

Etkinliğe, 75 üniversiteden bin 200'e yakın eserle başvuru yapıldı.

Mezuniyetten profesyonel sanat hayata geçişte gençlere destek olmanın yanı sıra galeri, koleksiyoner, sanatsever ve yaratıcı endüstrilerin genç yetenekleri keşfetmesine aracı olmayı amaçlayan etkinlik, 3 Ekim’e kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği BASE, eş zamanlı olarak "base.ist" adresinden de çevrim içi olarak ziyaret edilebilecek.