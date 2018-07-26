Genç şarkıcı Şiva'nın Bodrum keyfi

Pop müziğin genç seslerinden Şiva, yoğun geçen stüdyo çalışmalarına birkaç gün ara vererek soluğu Bodrum’da aldı. Şiva, yakın arkadaşları ile birlikte geldiği plajda kendini serin sulara bıraktı. Tüm bakışları üzerine toplayan şarkıcı, gün boyunca denize girip güneşlendi