Genç sinemacılar evde kısa film çekti: 3+1 - İSTANBUL

AA

Hassan bin Sabit Sinema Akademisinde online sinema dersleri veren yazar ve yönetmen Abdulhamit Güler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencileriyle birlikte senaryo ve film hazırlık süreçlerine devam ettiklerini söyledi.Akademi olarak 5 yıldır devam eden eğitimlerde, belli dönemlerde normal eğitim sınıfları açıldığını aktaran Güler, "Bu sınıflara her yıl yeni öğrenciler geliyor, 3 yıldır devam eden bir uygulama olarak da bu gelen öğrencilerden eğitim dönemi tamamlandıktan sonra yeteneklerine göre seçilenler bir üst kademeye yükseliyor." dedi.- "Bu uzun vadeli bir gelişim süreci"Kısa film "3 1"in de her hafta düzenli olarak ders yaptıkları bu kademe grubunun bir filmi olduğunu dile getiren Güler, "Okumalar, film çekimleri, senaryo hazırlıkları ve sinemaya dair her şeyi beraber yapıyoruz. Bu uzun vadeli bir gelişim süreci." şeklinde konuştu.Tedbirler kapsamında bu kademe grubuyla eğitimlere online olarak devam ettiklerini anımsatan Güler, şunları kaydetti:"Sinema imkanlar alanı. Mevcut teknolojiyle aslında sınır gibi görünen bazı imkansızlıkları imkana çevirebileceğimizi göstermemiz gerekiyor. Derslerdeki iddiamız da budur. Bir cep telefonunuz varsa kısa film çekmek için ihtiyacınız olan her şey vardır. Evde kalınan bu süreçte de film yapabileceğimizi kendimize ve sinemaya ilgi duyanlarda göstermemiz gerekiyor."Güler, herkesin kendi evini film setine dönüştürerek çekimler yapacağı bir senaryo hazırladıklarını ve evde vakit geçirilen bu süreçte ev denilen şeyi yeniden yorumlamaya çalıştıklarını söyledi.Genç sinemacıların evlerinin farklı mekanlarında yaptıkların çekimlerin, kurgu, ses düzenlemesi ve renklendirmesinin de yine evden yapıldığını anlatan Güler, "Herkes her şeyi tamamen kendi evinde cep telefonuyla başka hiçbir teknik üst düzey araç kullanmadan yaptı ve filmi bu şekilde tamamlamış olduk." ifadesini kullandı.- "Bu süreçte eşyaya bakışımız değişti"Filmde özellikle bir insan ve diyaloga yer verilmediğini, sadece televizyondan gelen haber sesleri ve ortam seslerinin bulunduğunu belirten Abdulhamit Güler, "Hassan bin Sabit Sinema Akademisi olarak aileyi önemsediğimiz için evde kalmak bizim için bir mahkumiyet değil. Ama bu süreçte eşyaya bakışımız değişti. Biz de ev ortamı neydi ne oldu bunu evden ve eşyalardan dinleyelim istedik. Evin eşyalarını konuşturmuş olduk." dedi.Hassan bin Sabit Sinema Akademisi'nin Siyer Vakfı'nın oluşturduğu bir çalışma olduğunu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle çeşitli atölyeler yaptığını kaydeden Güler, şöyle devam etti:"Özellikle kademe grubu olarak her şartta sinema yapılabileceğini göstermek istiyoruz. Sinemayı hayatımızın bir parçası haline getirdiğimiz için her şartta sinemaya dair bir şey yapmak zorundayız. Biz bunu içsel olarak da yaşıyoruz. Sinema yapmaya, yeni filmler çekmeye devam edeceğiz."Tedbirler öncesinde çekim yapmaya hazırlandıklarını anlatan yönetmen Güler, "Atölye grubu kısa film için senaryolarını hazırlamıştı sete girmek üzereydik. Bu yeni süreçte şartları tekrar gözden geçirecek ve senaryoları yeni normal sürecine uygun hale getireceğiz." ifadesini kullandı.Evde kalmanın önemini vurgulamak ve evlerdeki değişiklikleri göstermek için hazırlanan "3 1" adlı kısa film için genç sinemacıların her biri kendi evinde tek kişilik bir set kurup hem yönetmen hem de sesçi, reji ve ışıkçı olup kamera başına geçti.Yönetmen koltuğunda Ebubekir Öztürk, Emine Yüksel Türkmen, İbrahim Ethem Ortaköy, Mansur Çoşkun, Sıddıka Özbek Açıkbaş ve Sude Özbek'in oturduğu filmin ekibinde ayrıca Fatma Hilal Topbaş, Kübra Er, Rabia Özmen, Saliha Betül Sungur, Emine Yüksel Türkmen, Yasir Gençalp, Çamran Azizoğlu, Nur Sultan Bulut ile Merfu Muhammed yer aldı.