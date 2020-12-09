DHA

Birleşik Krallık’a bağlı Galler’in güneyindeki Porthclaw bölgesi yakınlarında sörf yapan Jack Lyons, 2 metreyi aşan dalgaların arasında dengesini kaybedip sörf tahtasından düştü.

DHA'nın haberine göre sörfçünün boğulmak üzere olduğu ihbarını alan kurtarma ekipleri, kurtarma botu ile bölgeye gitti.

Kurtarma ekiplerinin, Lyons’u kurtarma anları ve dalgalarla boğuşma anları saniye saniye kaydedildi.

Yerel medyaya konuşan Lyons, “Deneyimli bir sörfçüyüm ama işler çok çabuk değişti. Akıntıyla savaşamıyordum ve aşağı çekildiğimi hissediyordum” dedi.

Lyons, kendisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.