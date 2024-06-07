Genç sporculara altın öğütler ve yaz dönemi tavsiyeleri

Sporcuların yaz dönemini nasıl geçirmeleri gerektiğinin anlatılacağı seminer, 8 Haziran'da saat 11.00'de internet üzerinden uzaktan erişimle gerçekleştirilecek. Seminerde, BK Spor Kulübü altyapı Diyetisyeni Doç. Dr. Duygu Sağlam, Klinik Psikolog Elmas Alver, Atletik ve Performans Antrenörü Emre Gökmen uzmanlık alanlarıyla ilgili sunum yapacak. Önceki yıllarda sadece BK Spor Kulübü alt yapı sporcularına özel gerçekleşen seminer, bu yıl herkesin erişimine açık olacak.

Doğru beslenme sakatlanma riskini azaltıyor

Uzmanların bilgilerinden ülkemizde sporla uğraşan tüm gençlerin faydalanmasını amaçlayan BK Spor Kulübü'nün diyetisyeni Dr. Duygu Sağlam, seminerde sporcu gelişimi için önemli konuların konuşulacağını vurguladı. Doğru beslenmenin sakatlanma risklerini de azalttığını belirten Sağlam şunları söyledi:

“Yaz dönemi çok kıymetli. Kış döneminde beceremediğimiz veya antrenman programına yeni bir antrenman dahil edemediğimiz için vücut kompozisyonunu değiştirmeye çok fırsatımız olmuyor. Bu nedenle yaz dönemi sporcuları doğru beslenme ve doğru antrenmanla, ideal kilolarına ve vücut yağ yüzdelerine taşıyabilmemiz için çok güzel bir dönem. Bunun haricinde beslenmeyle ilgili destekleri konuşacağız. Gıda zehirlenmeleri konusunda dikkat edilmesi gerekenlere değineceğiz. Ayrıca sporcuların sezon başında yapması gereken kan tahlillerinin gerekliliklerini konuşacağız.”

Anda kalmak çok önemli Klinik Psikog Elmas Alver de sporcuların mental durumlarının başarıda çok önemli olduğunu vurgulayarak stresle başa çıkmanın önemine vurgu yaptı. Alver, “Bizler aslında sezon boyunca performans kaygısı ve bu kaygıyı nasıl yönetebileceğimizi sporcularımıza öğretiyoruz. Bu anlamda da aslında yaz döneminde sporcularımıza kendileri için yeni sezonda doğru ve net hedefler koyma, olumlu düşünme, stres yönetimi, nasıl kaygıyı yönetebilirler, bu konularda bir bilişsel hazırlık yapıp, performans artırıcı teknikleri öğretmeyi planlıyoruz” deedi. Elmas Alver, sporcuların hayatlarında yaşadıkları stresleri yönetmelerini öğrenmeyi gerektiğini, sahaya çıktıklarında o ana odaklanmayı öğrenmeleri gerektiğini belirterek, “Sporcular için ‘Anda Kalmak' çok önemli” ifadelerini kullandı.