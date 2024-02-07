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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Genç Türk kontrbasçı operanın zirvesinde

        Genç Türk kontrbasçı operanın zirvesinde

        Rus asıllı Türk kontrbasçı Daniil Margulis, okulu tarafından özel olarak aday gösterildiği dünyanın en önemli opera kurumlarından biri olan English National Opera'nın orkestrası ile çalmaya hak kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2024 - 13:22 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:35
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        Genç Türk kontrbasçı operanın zirvesinde
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        Royal College of Music son sınıf öğrencisi Rus asıllı Türk kontrbasçı Daniil Margulis, sınavlarını başarıyla tamamladıktan sonra okulu tarafından özel olarak aday gösterildiği dünyanın en önemli opera kurumlarından biri olan English National Opera’nın orkestrası ile çalmaya hak kazandı. Her yıl İngiltere’nin en prestijli konservatuarlarından sadece bir kontrbasçı seçilen bu profesyonel deneyim programında Daniil, şu ana kadar meşhur konser salonu London Coliseum’da iki operanın sahnelenişinde yer aldı. Daniil, 2024 programının başlamasıyla birlikte orkestranın daimi kadrosunda yer almak için başvuru ve mülakat sürecini de yürütüyor. Bu süreci başarıyla tamamlaması halinde Daniil, English National Opera orkestrasının kadrosundaki tek Türk sanatçı olacak.

        English National Opera, Royal Opera House ile birlikte Londra’nın iki ana opera topluluğundan biri ve tüm operaları İngilizce’ye çevirerek seslendirmesiyle ünlü.

        2000 yılında Ankara, Türkiye'de doğan Türk kontrbasçı, ilk solo performansını 7 yaşında, NTV kanalında gerçekleştirdi. Zurab Tsitsuashvili hocalığında Bilkent Üniversitesi Müzik ve Bale Okulu'ndaki eğitimini tamamladıktan sonra, Yehudi Menuhin Okulu'nda Caroline Emery ile tam burslu olarak öğrenim görmeye devam eden Daniil, yine tam burslu olarak Royal College of Music'te Caroline Emery ile çalışmalarına devam etmektedir. 8. Uluslararası Caspian Sanatçı Yarışması'nda Büyük Ödül'ün sahibi olan ve 2017 Silk Street Sinfonia Genç Solist Yarışması'nda Londra'da finalistliğe yükselen Daniil, LGT Young Soloist ile Philip Glass’ın 14. Senfonisinin kaydını Abbey Road Studios’da yaptı. Daniil ayrıca 20. Gümüşlük Müzik Festivalinin açılış akşamında konuk sanatçı olarak sahneyi Gülsin Onay ve Athenaeum Quartet ile paylaştı.

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        #Daniil Margulis
        #Royal Opera House
        #kontrbas
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