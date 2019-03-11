Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'na ilgi gün geçtikçe artıyor. Kendini müzikle ifade eden, müzik alanında fark yaratmak isteyen ya da özel eğitim gerekli geleceğin genç yetenekleri ücretsiz olarak yarışmada yer alabiliyor. Farklı öğrenme ihtiyaçları bulunan genç yetenekler, yarışmanın bir parçası olarak, 'Hepimiz Müzisyeniz' inancıyla yeteneklerini sergileyerek, kendi alanlarında toplumsal farkındalığa katkıda bulunuyorlar.

Son başvuru tarihi 31 Mart 2019 olan '4'üncü Uluslararası Genç Yetenekler Müzik Yarışması'nda, sonuçlar %60 jüri, %40 Halk oylaması ile belirleniyor. Dereceye girenler, ödüllerini 14 Nisan'da düzenlenecek olan törenle alacak.