'Genç yetenekler' yeni yılda İş Sanat sahnesinde parlıyor

İş Sanat’ın genç müzisyenlere konser deneyimi sunmak amacıyla sahnesini açtığı Parlayan Yıldızlar konserleri devam ediyor.

2023 yılından beri geleneksel Türk müziğinin genç yeteneklerini de bu konserler kapsamında seyircisiyle buluşturan İş Sanat, 6 Ocak Pazartesi akşamı saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda Özgün Tuncel (bağlama) ve Görkem Kamil Vurur’u (tar) sahnesinde ağırlayacak.

Yeni yılın ilk Parlayan Yıldızı, bağlamanın genç yeteneklerinden Özgün Tuncel oluyor. 2004 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Tuncel, Başakşehir İTÜ İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi’nden mezun oldu.

Ücretsiz olarak düzenlenen konserler için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.

2019 yılından beri TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu’nda müzisyen olarak yer alan genç sanatçı, Türk Halk Müziği teorisi, Batı Müziği teorisi, repertuvar çalışmaları, sahne performansı gibi konuları içeren kapsamlı bir müzik eğitimi alıyor.

CRR Konser Salonu’ndaki “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri dâhil olmak üzere pek çok konserde yer alan Tuncel, TRT Müzik’in Genç Yetenekler Programı’na da konuk olarak izleyicilerle buluştu.

Tuncel, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı Çalgı Bölümü’nde eğitimini sürdürüyor.

6 Ocak Pazartesi akşamı İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleşecek konserde Özgün Tuncel, Talip Özkan, Ali Ufkî Bey ve Reşat Aysu gibi Türk bestecilerin eserlerini bağlamasıyla seslendirecek. Sanatçının repertuvarında ayrıca Brahms, Paul de Senneville ve Piazzolla gibi bestecilerin eserleri de yer alıyor.