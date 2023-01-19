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Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor

İş Sanat'ın Parlayan Yıldızlar konserlerinde 23 Ocak Pazartesi günü Özgür Deniz Akalın (piyano) ve Özberk Miraç Sarıgül (gitar) sahne alacak.

Genç yıldızlar İş Sanat'ta parlıyor
HABERTURK.COM

İş Sanat’ın genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve sanat hayatına attıkları ilk adımlarında destek olmak amacıyla düzenlediği Parlayan Yıldızlar konserleri İş Kuleleri Salonu’nda devam ediyor. 23 Ocak Pazartesi, saat 20.30’da gerçekleştirilecek konserde Özgür Deniz Akalın (piyano) ve Özberk Miraç Sarıgül (gitar) sahne alacak.
Konserler ücretsiz düzenleniyor Biletix’ten rezervasyon yapılabilir.

Müzik kariyerine 2006 yılında Can Çoker ile Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda piyano ile başlayan Özgür Deniz Akalın, Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası, Mersin Devlet Opera ve Balesi Orkestrası ile solist olarak konserler verdi. Akdeniz Oda Müziği Yarışması’nda farklı gruplarla birincilik ve ikincilik ödüllerinin sahibi oldu. İdil Biret, Gülsin Onay, Emre Elivar, Muhiddin Dürrüoğlu ve daha birçok sanatçının ustalık sınıflarına katılan Akalın, çalışmalarına Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans programında Gökhan Aybulus ile devam ediyor.
Akalın konserde, Enrique Granados, Bela Bartok, Arno Babadjanian ve Nikolai Kapustin’in eserlerini seslendirecek.

Parlayan Yıldızlar konserinde sahne alacak bir diğer genç sanatçı Özberk Miraç Sarıgül, müzik eğitimine 2010 yılında Soner Egesel ile klasik gitar çalışmalarıyla başladı.
Genç müzisyen, Leo Brouwer, Marco Socias, Pepe Romero gibi birçok sanatçının ustalık sınıflarına katıldı. Uluslararası yarışmalarda başarılar elde eden sanatçı, 2018 yılında 8. Donizetti Klasik Müzik Ödülleri’nde “18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni” ödülüne layık görüldü. 2019 yılında Lions Avrupa Müzik Yarışması Türkiye finalinde birinci seçilen Sarıgül, aynı yıl, Tallinn’de düzenlenen yarışmada “Avrupa’nın en iyi gitaristi” seçildi. 2021 sezonunda “Eurostrings” sanatçısı seçilip, ilk ve tek Türk sanatçı olarak Avrupa turnesine çıktı.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi olan Sarıgül, eğitimine Kağan Korad ile devam ediyor.
Özberk Miraç Sarıgül, İş Sanat’ın Parlayan Yıldızlar konserinde Francisco Tárrega, Ariel Ramirez, Mauro Giuliani, Astor Piazzola, Mathias Duplessy’nin eserlerini seslendirecek

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