Genç yıldızlar İş Sanat’ta

Genç müzisyenlere sahne deneyimi kazandırmak ve kariyerlerinin başında destek olmak amacıyla düzenlenen İş Sanat Parlayan Yıldızlar konserinde 11 Mart akşamı saat 20.30’da Pelin Ece Acar (piyano) ve Ahmet Tümkaya (fagot) İş Kuleleri Salonu’nda seyirciyle buluştu.

Konserin ilk bölümünde Franz Liszt ve Sergey Rahmaninov’un eserleriyle sahne alan genç sanatçı Pelin Ece Acar, 2016 yılında, Mozart Akademi II. Uluslararası Piyano Yarışması’nda ikincilik, 2018 yılında ise aynı yarışmada birincilik ödülüne layık görüldü. İtalya’daki Tadini International Piano Music Competition’da da ikincilik ödülünü kazanan Acar, eğitimine Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.