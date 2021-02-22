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Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları "Tanık" belgesel filmiyle anlattı

"Postmodern darbe" olarak adlandırılan 28 Şubat sürecinin hikayesini beyaz perdeye aktarmak üzere harekete geçen bir grup genç, "Tanık" adında belgesel film çekti

Gençler, 28 Şubat'ta yaşananları
AA

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde çekimleri yapılan ve başörtülü gençler üzerinden darbenin anlatıldığı filmin galası, 26 Şubat'ta Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde (ZKSM) yapılacak.

Yapımcılığını ve senaristliğini Kerem Tekinalp'in üstlendiği filmin yönetmenliğini Bünyamin Bayansal, yönetmen yardımcılığını Ercan Eyigün, görüntü yönetmenliğini ise Emre Pekçakır yapıyor.

"GENCECİK BİR KADININ HAYATİ RİSKİ VARKEN MAHKEMEYE ÇIKARILMASI BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİ"

"Tanık" belgesel filminin senaryosu, 28 Şubat'ta yaşananları mağdurların dilinden anlatan yazar Demet Tezcan'ın "Bin Yıla Azmetmiş Zulüm/28 Şubat 28 Tanık" kitabından uyarlandı.

Üsküdar Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencisi olan 21 yaşındaki yapımcı ve senarist Kerem Tekinalp, bir grup gençle yola çıktığı projeye nasıl karar verdiğini şu şekilde anlattı:

"Bir gün Youtube'da karşıma Nuray Canan Bezirgan'ın hikayesi çıktı. O dönemde henüz ortaokul ikinci sınıf öğrencisiydim. Gencecik bir kadının ikiz bebeklerinden birini eylemler sırasında kaybetmesi, ikincisinin hayati riski varken mahkemeye çıkarılması beni çok etkilemişti. 13 yaşında ilk kez '28 Şubat nedir, ne yaşamışlar?' diyerek araştırmaya başladım. Daha sonraki yıllarda da yakın tarihe merakım devam etti. Demet Tezcan'ın 28 Şubat 28 Tanık isimli kitabını okuyunca bir şeyler yapmaya karar verdim. Yaşananları onların dilinden aktarmak istedim."

Gençlik ve Spor Bakanlığının da sponsoru olduğu belgesel filme, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Zeytinburnu ve Bağcılar Belediyeleri, Cihnannüma Derneği, Birlik Vakfı, TÜGVA ve Kaanlar Gıda destek veriyor.​​​​​​​

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