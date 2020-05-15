Gençler 42 gün sonra yeniden sokaklardaydı - İSTANBUL

AA

Dışarı çıkmalarına izin verilen gençler, 11.00-15.00 saatleri arasında İstanbul'da Maçka, Gezi, Yıldız ve Saraçhane gibi parklar ve sahillerde dışarıda olmanın tadını çıkardı.Bazı gençler parklarda yürüyüş ve spor yaparken, bazıları yanlarında getirdikleri yiyeceklerle piknik yapmayı, bazıları da şehrin çeşitli caddelerinde gezmeyi ve AVM'lerde alışveriş tapmayı tercih etti. Bazı gençler bisikletleriyle dışarı çıkarken, bazıları kaykay ve paten kayıp, top oynadı.Tarihi yarımadanın ticaret merkezlerinden Eminönü'ne az sayıda genç alışveriş yapmak için geldi. Bahçelievler, Şirinevler ve Esenler'de sokağa çıkan gençlerin sosyal mesafe kuralına zaman zaman uyduğu ve bazı bölgelerde tamamının maske kullanmadığı görüldü.Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi'nde alınan belediye kararıyla büyük parklar ziyarete kapatıldığı için gençler, 4 saatlik vakitlerini yeşil alanların kenarlarında yürüyüş yaparak değerlendirdi.Bağdat Caddesi ise son yılların en kalabalık günlerinden birini yaşadı. Hem 4 saatlik izin süresini caddede geçirmek isteyen gençler hem de yürüyüşe çıkan vatandaşlar nedeniyle Bağdat Caddesi'nde yoğun bir kalabalık oluştu. Polis ekipleri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda zaman zaman uyarmak zorunda kaldı.Kartal Belediyesi de uzun bir aradan sonra dışarı çıkacak gençlerin dolaşacağı yerlerde sabah saatlerinde ilaçlama çalışması yaptı. Belediye ekipleri, özellikle park, sahil ve yeşil alanlarda bulunan basketbol sahalarını dezenfekte etti. Yakacık Çınaraltı, Komşuluk ve Dayanışma Meydanı, Bayram Demirkol Parkı ile Kartallı Kazım Meydanı'nda kurulan çadırlardan da gençlere maske, bilgilendirme broşürü ve kolonya dağıtıldı. Çadırlarda gençlerin temassız ateş ölçümü yapılırken, olası bir sağlık sorunu ihtimaline karşı beş noktada da ambulanslar hazır bekletildi.- "Evde kalmak bize aile olmayı daha iyi öğretti"Gençler, günlerdir evden çıkmamanın zorluğundan bahsederek, 4 saatliğine de olsa "nefes aldıklarını" söyledi.Fatih'teki Saraçhane Parkı'na gelen gençlerden Ali Boran Özekici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evden çıkmadığı sürede vaktinin çoğunu internette geçirdiğini anlattı.Evde internet üzerinden yapılan yayınlara katıldığını ve spor yaptığını belirten Özekici, "Ailemle birlikte fiziksel olarak bu süreci iyi atlatmak için çaba sarfettik. Hepimiz spor yapıyoruz. Bir yerden sonra vakit geçmemeye başladı. Ben de YouTube kanalı açtım. Yazılım ve internet oyunları üzerine programlar yapıyorum. Bugün sokağa çıktığımız için çok mutluyum. Kendimi çok farklı hissediyorum. Umarım en kısa sürede atlatacağız ve yeniden sokaklarda arkadaşlarımızla birlikte olacağız." dedi.Ailesiyle yürüyüşe çıkan Ayşe Can da evde birlikte kaldığı babaannesinin pazar günü dışarı çıktığını ve onun mutluluğuna şahit olduğunu söyledi. Evde kaldığı zamanlarda ailesiyle daha iyi vakit geçirdiğini anlatan Can, "Evde kalmak bize aile olmayı daha iyi öğretti. Bu süreçte ailesiyle sorunları olanlar da vardı ama bizim için tam tersi oldu. En önemli kazanımım büyüklerimle daha iyi vakit geçirmek oldu." ifadelerini kullandı.