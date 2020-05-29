Gençler sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadı - ANTALYA

AA

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 15-20 yaş grubundaki gençler, üçüncü kez sokağa çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.Antalya'da saat 11.00'den itibaren maske takarak sokağa çıkmaya başlayan gençler, kentteki parkları doldurarak güzel havanın tadını çıkardı. Sosyal mesafe kuralına uyan gençler, bol bol fotoğraf çektirdi.Yeniden sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşayan bazı gençler de aileleriyle yürüyüş yaptı.