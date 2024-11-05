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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak: Toplam 1 milyon 625 bin lira ödül - İş-Yaşam Haberleri

        Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak: Toplam 1 milyon 625 bin lira ödül

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ikincisi düzenlenecek olan "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053" Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması'nın başvuru sürecinin başladığını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Yarışma karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Kazananlara 5 kategoride toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 05.11.2024 - 16:09
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        "Gençler ulaştırma projeleri için yarışacak"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) tarafından düzenlenen ikincisi düzenlenecek olan "Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053" Üniversiteler Arası Ar-Ge Projeleri Fikir Yarışması’nın başvuru sürecinin 31 Ocak 2025 tarihine kadar süreceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, “Yarışma, üniversite öğrencilerinin Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanlarında yenilikçi fikirler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlıyor” ifadelerini kullandı.

        KATEGORİLERDE BÜYÜK ÖDÜLLER

        Bakan Uraloğlu, yarışmanın karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme olmak üzere 5 ayrı kategoride düzenleneceğini ve her kategoride birinciye 150 bin lira, ikinciye 100 bin lira üçüncüye 75 bin lira ödül verileceğini belirtti. Uraloğlu, “Yarışma neticesinde kazananlara toplam 1 milyon 625 bin lira ödül vereceğiz. Değerlendirme kurulunun belirlediği alanlarda ayrıca mansiyon ödülü de verilecek” dedi.

        BAŞVURULAR ÇEVRİMİÇİ ALINIYOR

        Bakan Uraloğlu, yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin başvurularını fikiryarismasi.uab.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirebileceklerini kaydederek “1 Kasım 2024’te başlayan başvuru süreci 31 Ocak 2025’te sona erecek.” bilgisini paylaştı.

        TÜRKİYE'NİN 2053 HEDEFLERİNDE ÖNEMLİ BİR ADIM

        Bakan Uraloğlu, bu tür yarışmaların gençlerin bilimsel ve teknik projelerde daha aktif rol almalarını sağlayacağını belirterek, “Türkiye’nin 2053 hedeflerine ulaşmasında gençlerimizin katkısı büyük olacak, onların yenilikçi fikirlerine alan açıyoruz. Yarışma, karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık ve uzay, haberleşme gibi stratejik alanlarda gençlerimizin vizyoner fikirlerini hayata geçirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor” ifadelerini kullandı.

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