Gençlerbirliği: 0 - Adanaspor: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Adanaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. Feyzi Yıldırım ve Metehan Altunbaş'ın golleriyle kazanan Adanaspor, puanını 14'e yükseltti. Gençlerbirliği ise haftayı 23 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Adanaspor karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Adanaspor oldu.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 12'de Feyzi Yıldırım ve 67. dakikada Metehan Altunbaş attı.
Bu sonuçla birlikte alt sıralarda yer alan Adanaspor puanını 14'e yükseltirken, Gençlerbirliği ise 23 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Gençlerbirliği, Sakaryaspor'a konuk olacak. Adanaspor, evinde Amed SK'yı ağırlayacak.