Spor Toto 1. Lig 19. hafta karşılaşmasında Altınordu, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti. İzmir temsilcisinin gollerini 81. dakikada Muhammed Mert ve 90+2'de Anıl Koç kaydetti. Bu sonuçla lider Gençlerbirliği üst üste 2. yenilgisini alırken Altınordu üst üste 2. kez kazandı.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Burak Şeker, Kamil Çetin, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin (Dk. 22 Arnason), Luccas Claro, Alper Uludağ, Yasin Pehlivan (Dk. 84 Bekir Yılmaz), Selçuk Şahin, Matei, Sessegnon, Nadir Çiftçi (Dk. 80 Stancu), Mert Nobre

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Berkay Samancı, Muhammet Mert (Dk. 88 Mehmet Enes Sığırcı), David Deniz Kılınç (Dk. 46 Okan Derici), Mehmet Murat Uçar, Hüseyin Atakan Üner (Dk. 73 Anıl Koç), Sefa Yılmaz

Goller: Dk. 81 Muhammed Mert, Dk. 90+2 Anıl Koç (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 54 Hasan Hatipoğlu, Dk. 61 Okan Derici, Dk. 90+1 Yusuf Acer (Altınordu), Dk. 75 Nadir Çiftçi (Gençlerbirliği)