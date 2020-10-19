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Gençlerbirliği: 1 - Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5'inci haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etti

Gençlerbirliği: 1 - Denizlispor: 2 MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 5. haftasında Yukatel Denizlispor, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yendi.

MAÇIN DAKİKALARI

22. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Sagal'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Subotic kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1

45+1. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Recep Niyaz'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodallega'nın harika vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelerle buluştu: 0-2

58. dakikada Polomat'ın pasında ceza yayında toplu buluşan Johansson'un gelişine yerden vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Mert Güzenge, Özer Özdemir'in müdahalesi sonrası Ayite'nin yerde kaldığı pozisyonda beyaz noktayı gösterdi. 64. dakikada Stancu'nun kullandığı penaltı atışında top üst direkten döndü.

69. dakikada Sagal'ın ceza sahası sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta kaleci Nordfeldt, topu kornere çeldi.

81. dakikada Aissati'nin ara pası sonrası sağdan ceza sahasına giren Rodallega'nın şutunda kaleci gole izin vermedi.

85. dakikada Rodallega'nın ceza sahası dışından çektiği şutta top direkten döndü.

90. dakikada Gençlerbirliği farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Ayite, rakibinden sıyrıldıktan sonra ortasını arka direğe doğru yaptı. Candeias'ın gelişine yaptığı vuruşta kalecinin müdahalesine rağmen top ağlara gitti: 1-2

Karşılaşma, Yukatel Denizlispor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris da Motta, Berat Ayberk Özdemir (Dk. 73 İlker Karakaş),Candeias, Furman (Dk. 46 Murat Yıldırım),Sefa Yılmaz (Dk. 46 Ayite),Stancu (Dk. 90 Gökhan Altıparmak)

YukatelDenizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir (Dk. 89 Oğuz Yılmaz),Subotic, Mustafa Yumlu, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Varela (Dk. 63 Aissati),Sagal, Mesanovic (Dk. 71 Sacko),Rodallega (Dk. 89 Dossevi)

Goller: Dk. 22 Subotic, Dk. 45+1 Rodallega (Yukatel Denizlispor),Dk. 90 Candeias (Gençlerbirliği)

Sarıkart: Dk. 45+3 Piris da Motta (Gençlerbirliği)

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