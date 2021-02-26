Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği ile Yeni Malatyaspor karşı karşıya geldi. Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Yeni Malatyaspor, 21. dakikada Semih Kaya'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Benjamin Tetteh, 34. dakikada Yeni Malatyaspor'u 1-0 öne geçiren golü attı ve devre bu skorla sona erdi.
Gençlerbirliği, 60. dakikada Ertaç Özbir'in kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi. Florian Ayite'nin ceza sahası dışından çektiği şut direkten döndü ve Ertaç Özbir'in kafasına çarparak ağlarla buluştu.
Ayite, 71. dakikada ikinci sarı kartla oyundan ihraç edildi ve Gençlerbirliği de 10 kişi kaldı.
Tarihinde Gençlerbirliği'ne hiç mağlup olmayan Yeni Malatyaspor, rakibine karşı namağlup serisini 6 maça çıkardı.
Bu sonucun ardından Yeni Malatyaspor 31, Gençlerbirliği ise 21 puana yükseldi.
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