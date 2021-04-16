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Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği - Sivasspor maçının dakika dakika özeti HTSPOR'da! Gençlerbirliği, Süper Lig'in 35. haftasında 2-0 öne geçtiği maçta Sivasspor'a 3-2 yenildi. Başkent temsilcisinin galibiyet hasreti üç maça çıkarken Sivasspor'un yenilmezlik serisi ise sürdü ve 12 maça yükseldi

Gençlerbirliği: 2 - Sivasspor: 3 | MAÇ SONUCU

Gençlerbirliği ile Sivasspor, Süper Lig'in 35. haftasında karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip Diego Angelo'nun 25. dakikada attığı golle 1-0 öne geçerken Mattias Johansson 37'de farkı 2'ye çıkardı ve ilk 45 dakikada Gençlerbirliği'nin 2-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Rıza Çalımbay ikinci yarıya değişikliklerle başladı. Jorge Felix, Claudemir ve Kayode oyuna dahil olurken Cofie, Robin Yalçın ve Yatabare kenara geldi. Sivasspor 78. dakikada Felix, 83. dakikada ise Kayode ile 2 gol birden buldu ve skora denge geldi. Mücadelede son anlar oynanırken kırmızı-beyazlılar 90+3'te Polomat'ın kendi kalesine attığı golle 3-2 öne geçti.

Galibiyet hasreti üç maça çıkan Gençlerbirliği haftayı 31 puanla kaparken yenilmezlik serisi 12 maça yükselen Sivasspor ise puanını 50'ye yükseltti.

MAÇIN DAKİKALARI

18. dakikada Robin Yalçın ceza sahası dışından köşeye doğru sert bir vuruş yaptı. Çok iyi uzanan Nordfeldt, topu çelmeyi başardı.

23. dakikada organize gelişen Gençlerbirliği atağında Soner'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Lima, uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Ali Şaşal topu güçlükle çeldi.

24. dakikada sağ kanattan Soner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte Diego kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

36. dakikada sağ kanattan ceza sahasına doğru sokulan Mattias Johansson, sağ ayağı ile çok sert bir vuruş yaparak topu köşeden ağlara gönderdi.

56. dakikada Gradel'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe düştü. O bölgede topla buluşan Jorge Felix'in yakın mesafeden yaptığı vuruşta Nordfeldt golü önledi.

69. dakikada Fajr'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topla sol çaprazda Gradel buluştu. Gradel'in yerden vuruşunda top kaleci Nordfeldt'te kaldı.

77. dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan ortasında kale sahasında Jorge Felix yükseldi ve şık bir kafa vuruşu ile topu köşeden filelere gönderdi.

82. dakikada Gradel'in sol kanattan ortasında ön direkte Kayode topa ayak koydu ve topu filelere gönderdi. Kayode, Süper Lig'de bu sezon üçüncü golünü attı. Gradel ise bu sezon ligde 11. asistine imza attı.

90+3. dakikada Fajr'in pasıyla ceza sahasının sağında topla buluşan Kone'nin yerden ön direğe çıkarttığı topa Polomat ters bir vuruş yaptı ve topu kendi kalesine gönderdi.

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