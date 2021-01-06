Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigHatayspor
ABONE OL

Gençlerbirliği: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-1 yendi. Galibiyeti getiren goller; Piris da Motta (2) ve Sio kaydetti. Öte yandan Hatayspor kalecisi Munir 43. dakikada kırmızı kart gördü

Gençlerbirliği: 3 - Hatayspor: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği 1-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-1 yendi.

25. dakikada konuk ekip, Boupendza'nın şık golüyle maçta 1-0 öne geçti.
34. dakikada Candeias'ın kullandığı serbest vuruşta, Sio topu filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından Sio'nun topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi.
43. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Hakem Yasin Kol, Atakaş Hatayspor kalecisi Munir'e, ceza sahasında Arda Kızıldağ'a yaptığı hareket sonrası kırmızı kart gösterdi ve penaltı kararı verdi.
45+3. dakikada Piris da Motta'nın kullandığı penaltı vuruşunda top ve kaleci farklı köşelere gitti: 1-1.
52. dakikada hakem Yasin Kol, Katranis'in ceza sahasında Piris da Motta'ya yaptığı müdahale sonrası Gençlerbirliği lehine penaltı kararı verdi.
54. dakikada beyaz noktaya gelen Piris da Motta, penaltı vuruşunda yine hata yapmadı ve topu bir kez daha filelere gönderdi: 2-1.
84. dakikada Gençlerbirliği farkı ikiye çıkardı. Sefa Yılmaz'ın ceza sahasının sağından içeriye çevirdiği topu Sio ağlarla buluşturdu: 3-1.

Genişlet
AYRINTILI PUAN DURUMU

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Piris da Motta, Soner Dikmen (Dk. 90+2 Mustafa Hüseyin Seyhan),Sefa Yılmaz (Dk. 86 Rahmetullah Berişbek),Candeias, Ayite (Dk. 72 Furman),Sio (Dk. 90+2 Gökhan Altıparmak)

Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Billong (Dk. 62 Soner Örnek),Pablo Santos, Katranis (Dk. 62 Mesut Çaytemel),Aabid, Ribeiro, Traore (Dk. 45+2 Akın Alkan),Akintola, Boupendza, Diouf (Dk. 38 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 25 Boupendza (Atakaş Hatayspor),Dk. 45+3 ve 54 Piris da Motta (Penaltılardan),Dk. 84 Sio (Gençlerbirliği)

Kırmızı kart: Dk. 43 Munir (Atakaş Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 14 Johansson, Dk. 49 Soner Dikmen, Dk. 72 Ayite, Dk. 82 Candeias, Dk. 85 Sio (Gençlerbirliği),Dk. 33 Pablo Santos, Dk. 45+1 Akintola (Atakaş Hatayspor)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beşiktaş - Çaykur Rizespor (CANLI YAYIN) Beşiktaş Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOL11'ler belli oldu
Trabzonspor: 1 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU
FUTBOLEkuban ile bağlan hayata!
Başakşehir: 1 - BB Erzurumspor: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşakşehir 3 puanı hatırladı!
Galatasaraylı eski kaleci De Sanctis yoğun bakımda!
FUTBOLDe Sanctis yoğun bakımda!
BOMBA! Son dakika iddiası: Mesut Özil Feneberbahçe ile imzayı attı
FUTBOLMesut Özil bombası!
Son dakika: Mesut Özil geliyor! İşte hocalarından övgü dolu sözler
FUTBOL"Fenerbahçe marşları söyleyerek..."
Mehmet Sepil, Kulüpler Birliği başkanlığı görevinden istifa etti!
FUTBOLMehmet Sepil, Kulüpler Birliği'nden istifa etti!
Konyaspor Galatasaray son dakika yazar yorumları
FUTBOL"Genlerinde yok"
KARARINI VERDİ! Beşiktaş - Rizespor maçı muhtemel 11'ler! Beşiktaş Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
FUTBOLKararını verdi!
Trabzonspor - Göztepe muhtemel 11'ler! Trabzonspor Göztepe maçı saat kaçta, hnagi kanalda?
FUTBOLİşte Avcı'nın ilk 11'i!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X