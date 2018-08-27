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Gençlerbirliği: 5 - Eskişehirspor: 0

Spor Toto Süper Lig'de İlhan Cavcav Sezonu'nda küme düşen Gençlerbirliği, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Eskişehirspor'u 5-0 mağlup etti ve puanını 9'a yükseltti

27 Ağustos 2018 Pazartesi, 01:40:30 | Güncelleme:

Maça hızlı başlayan Gençlerbirliği, 21. dakikada Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk 45 dakikanın sonucu bu oldu.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan Ankara temsilcisi Stephane Sessegnon'nun 60 ve 66. dakikalarda attığı gollerle farkı 3'e çıkardı.

75. dakika oynanırken Bekir Yılmaz, Gençlerbirliği'nin dördüncü golünü attı.

Ev shaibinde oyuna 79. dakikada giren Nadir Çiftçi, 79. dakikada gol attı ve maçın sonucunu belirledi.

Eskişehirspor'da Cemali Sertel, 47. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

Gençlerbirliği bu sonuçla puanını 9'a yükseltirken Eskişehirspor 1 puanda kaldı.

ADANASPOR: 0 - AFJET AFYONSPOR: 2

Serhat Gülpınar yönetimindeki Afjet Afyonspor, Cihat Arslan yönetimindeki Adanaspor'u 2-0'lık skorla geçti. Konuk ekibin gollerini Oltan Karakullukçu kaydederken Adanaspor'da Berkan Yıldırım iki sarı kart görerek takımını eksik bıraktı. Afyonspor bu sonuçla ilk galibiyetini alırken Adanaspor 1 puanda kaldı.

OSMANLISPOR GALİBİYETLE TANIŞTI

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Osmanlıspor, Balıkesirspor Baltok'u deplasmanda 3 golle mağlup etti. Adrien Regattin, iki penaltı golüyle farkı 2'ye çıkarırken Furkan Özçal, maçın sonucunu belirledi. Osmanlıspor bu sonuçla Spor Toto 1. Lig'deki ilk galibiyetini alırken Balıkesirspor Baltok 2 puanda kaldı.

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