Gençlerbirliği antrenmanlara başladı

Sabah ve akşam olmak üzere farklı oyuncu grupları ile antrenmanlarına başlayan Başkent ekibi, koşu ve koordinasyon hareketleri ile gerçekleştirdiği antrenmanlarda sosyal mesafe kurallarına dikkat etti. Akşam saatlerinde yapılan çalışmalar sırasında ise tesislere giren kedi renkli görüntülerin oluşmasına sebep oldu.

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