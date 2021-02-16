Ancak bu dakikalarda ne Larin'in ne de N'Koudou'nun tecrübesizlikleri değil kaleci Nordfeldt'i aşmak için tecrübenin konuşmasına ihtiyaç vardı. Cenk Tosun sahneye çıktı. Üstü ste 2 gol atarak Beşiktaş'ın rotasını çizdi. Kendisinin de bu yarışta nasıl katkı yapabileceğini bir daha hatırlattı: Cenk yeni başlıyor!