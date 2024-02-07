Gençlerbirliği, Elias Durmaz'ı transfer etti
Gençlerbirliği, Jimmy Durmaz'ın kardeşi Elias Durmaz'ı transfer etti
Giriş: 07.02.2024 - 19:58 Güncelleme: 07.02.2024 - 19:58
Trendyol 1. Lig ekibi Gençlerbirliği, Türk asıllı İsveçli futbolcu Elias Durmaz'ı transfer etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, son olarak İsveç'in AIK takımında forma giyen 23 yaşındaki orta sahayla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
Ara transfer döneminde Gençlerbirliği'ne transfer olan Jimmy Durmaz'ın kardeşi olan Elias Durmaz, ağabeyiyle aynı takımın formasını giyecek.