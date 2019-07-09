Sezon öncesi hazırlıklarının ilk etabını Erzurum'da sürdüren başkent temsilcisinin teknik direktörü Kaplan, açıklamalarda bulundu.

Ligde genç bir takımla başarılı olacaklarına inandığını dile getiren Kaplan, "Transferlerimizle birlikte Erzurum'da kampımıza başladık. İki eksiğimiz var, milli takımlarıyla Afrika Uluslar Kupası'nda olan Sessegnon ve kalecimiz Diallo. Yüksek tempoda, zaman zaman ağır ama eğlenceli antrenmanlarla futbolcularımızı hazırlıyoruz. Genç futbolcularımız antrenman tempomuza olumlu karşılık verdi. Onlarla başarıya gideceğimize inancımız tam" ifadelerini kullandı.

Erzurum kampının 19 Temmuz'a kadar devam edeceğini belirten Kaplan, "Ben ilk kez Erzurum'a sezon öncesi kamp için geliyorum. Burada kamp açısından gerçekten güzel imkanlarla karşılaştık. Özellikle zemin harika. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kadrodaki altyapıdan yetişen futbolculardan çok umutlu olduğunu vurgulayan Kaplan, genç oyuncuların antrenman temposunun kendisini son derece mutlu ettiğini dile getirdi.

Kulüp altyapısından yetişen Ahmet Oğuz, Halil İbrahim, Taha, Mert, Berat ve Rahmetullah'a artık bu takımın tecrübelileri denilebileceğini ifade eden Mustafa Kaplan, sözlerini şöyle devam etti:

"Bu genç arkadaşlarımızın kariyerlerinde katkım olduysa ne mutlu bana. Bu bir bayrak yarışı. Şimdi de onlar gibi alt yapımızdan yeni isimler geliyor. Abdullah, Eren, Mustafa Seyhan, Arda, Serdarcan, Soner, Çayan, pırıl pırıl çocuklar. Antrenman performanslarıyla yanılmadığımı gösterdiler. Bu arkadaşlarımızın da Süper Lig'de boy göstermesi için elimizden geleni yapacağız. Beni en çok mutlu eden 2003 doğumlu Abdullah Şahindere'nin performansı. Abdullah'ın bu denli arzulu ve istekli oluşu, söylenenleri hemen kavraması beni çok umutlandırdı. Gençlerbirliği, Türk futboluna daha çok futbolcu kazandıracak. İnanıyorum ki kadromuzdaki bu gençlerimizden bazıları Gençlerbirliği tarihine geçecek. Taraftarımız lütfen gençlerinizi bu gözle takip etsin, inanıyorum zamanla bana hak verecekler."