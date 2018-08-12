Spor Toto 1. Lig'de ilk haftada Gençlerbirliği ve Hatayspor karşılaştı. Mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrılan Başkent temsilcisi, sezona 3 puana "Merhaba" dedi. Hatayspor ise Ankara deplasmanından eli boş ayrıldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Gençlerbirliği mücadelenin henüz başında penaltı kazandı. 19. dakikada topun başına gelen tecrübeli golcü Mert Nobre, beyaz noktada hata yapmadı. 1-0 geçen Gençlerbirliği ilk yarıyı da bu skorla üstün bitirdi.

İkinci devre iki takım da baskısını artırdı. Ancak fırsatları değerlendiremeyen Hatayspor, beraberlik golünü bulamadı. Maçı 1-0 kazanan Gençlerbirliği, 3 puana ulaştı. Hatayspor ise puanla tanışamadı.

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Erkan Engin, Mehmet Şahan Yılmaz, Ahmet Şimşek

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Mert Çetin, Yasin Pehlivan, Ahmet İlhan, Sessegnon (Selçuk Şahin dk. 68), Mert Nobre (Deniz Yılmaz dk. 86 ?), Luccas Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz, Jailton (Nadir Çiftçi dk. 81)

YEDEKLER: Emrullah Şalk, Ayberk Özdemir, Mahmut Boz, Matei

TEKNİK DİREKTÖR: Erkan Sözeri

HATAYSPOR: Akın Alkan, Selim Ilgaz (Korkhishko dk. 75), Mithat Yaşar (Buğra Temel dk. 58), Yılmaz Özeren, Mesut Çaytemel, Sadi Karaduman, Sinan Kurumuş, Yusuf Abdioğlu, Murat Paluli, Wellington Sİlva (Hamza Gür dk. 65), Caner Bağ

YEDEKLER: Ömer Alıcı, Yasin Güreler, Tayfun Dingil, Taylan Özgün

TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut

GOL: Mert Nobre (dk. 19 pen. (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Alper Uludaği, Jailton (Gençlerbirliği), Mesut Çaytemel, Caner Bağ (Hatayspor)

— Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) August 12, 2018

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