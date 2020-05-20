Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü

Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde tek grup halinde yapılan antrenmanda futbolcular dar alanda top kapma oynadı.
Son bölümde dar alanda üç kaleli gol oyunu ile kırmızı-siyahlı ekip günü noktaladı.
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