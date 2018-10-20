Karşılaşmanın 34. dakikasında Selçuk Şahin ile çarpışan Adanaspor kalecisi Karacic, kafasına gelen darbe nedeniyle bir süre bilinç kaybı yaşadı. İrfan Can Eğribayat’a 38. dakikada yerini bırakan Karasic’e ilk müdahale sahada yapıldı. Kısa süre sonra kendine gelen kalecinin durumunun iyi olduğu ve devre arasında hastaneye götürülerek tedavisine burada devam edildiği öğrenildi.

Ligde ilk 8 maçını kazanan başkent ekibi Gençlerbirliği, beraberlikle bu sezon ilk kez puan yitirdi.

GENÇLERBİRLİĞİ: 0 - ADANASPOR: 0

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Kamil Çetin, Mehmet Ali Akkor

GENÇLERBİRLİĞİ: Hakan Arıkan, Ahmet Oğuz, Arnason, Luccas Claro, Alper Uludağ, Selçuk Şahin, Yasin Pehlivan, Jailton (Dk. 78 Matei), Sessegnon, Ahmet İlhan Özek (Dk. 82 Yıldırım Mert Çetin), Nadir Çiftçi

ADANASPOR: Karacic (Dk. 38 İrfan Can Eğribayat), Onur Akbay, Veli Kızılkaya (Dk. 46 Göksu Alhas), Renan Diniz, Özkan Taştemur, Kenan Karışık, Hakan Barış, Bilal Yener Arıca, Gökhan Sazdağı, Kone (Dk. 62 Eren Keleş), Feczesin

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